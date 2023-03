Visite commentée de l’exposition Joëlle griMo Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès Mollégès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Visite commentée de l'exposition Joëlle griMo Bibliothèque municipale Espace Manson, 25 mars 2023, Mollégès

2023-03-25 11:00:00 – 2023-03-25

Au cours de la visite, l’artiste Maussanaise Joëlle griMo dévoilera ses inspirations, les circonstances dans lesquelles les œuvres ont été créées ainsi que les techniques utilisées. Selon elle, montrer son travail et échanger avec le public font partie intégrante de la démarche d’un artiste.



Petit groupe uniquement, réservation conseillée. bibliotheque.molleges@orange.fr +33 4 32 61 10 16

