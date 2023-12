Nuit de la lecture à la bibliothèque municipale d’Égletons Bibliothèque Municipale Égletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Égletons

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 Une soirée riche en découvertes pour tous les âges et toute la famille vous attend ! Dès 19H00, c’est le retour des petites oreilles en pyjama !

À 19H30, découvrez ce qui vous attend dans votre bibliothèque en 2024, faites connaissance avec le nouvel espace ludothèque.

À 20H30, poursuivez la soirée en essayant des jeux de société, ou en compagnie de Régine Rossi-Lagorce le temps d’une lecture à voix haute. Gratuit. Renseignements et inscriptions : 05 55 93 99 92..

Bibliothèque Municipale Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

