Animations lecture
Bibliothèque Municipale du François
Le François

Mercredi 26 juillet, 10h00
Bibliothèque Municipale du François

Entrée libre

Animation lecture par l'auteure et l'illustratrice autour du conte bilingue français créole, Madou Sirop et Bons Epices

Bibliothèque Municipale du François
04 rue Homère Clement
Le François 97240 Martinique
+596 696 54 41 55

