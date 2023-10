Midos Ladowz – Live entre les livres (Concert) Bibliotheque municipale d’Haubourdin Haubourdin, 14 octobre 2023, Haubourdin.

Midos Ladowz – Live entre les livres (Concert) Samedi 14 octobre, 20h00 Bibliotheque municipale d’Haubourdin Gratuit sur réservation

Rendez-vous à 20h, à la bibliothèque, pour assister au « Live entre les livres » de Midos Ladowz, rappeur Haubourdinois en partenariat avec Dynamo. Le coup d’envoi est donné, la balle est dans votre camp !

Midos Ladowz est un rappeur incontournable de la scène Lilloise ! Ballotté entre la France, le Sénégal et l’Angleterre, il a aiguisé son côté ‘Perfomer’ et trouvé son style : des flows élastique, des refrains chantés et entêtants, le tout sur fonds sonores modernes et dynamiques qu’il déniche chez différents beatmakers au grès de ses humeurs.

Concert dans le cadre du « Live entre les livres »

Cocnert proposé dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques

Bibliotheque municipale d’Haubourdin 38, rue pasteur 59320 HAUBOURDIN Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@haubourdin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.44.02.92 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:40:00+02:00

haubourdin nuit des bibliothèques

Mairie d’Haubourdin