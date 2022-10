La nuit des bibliothèques : La nature dans tous ses états Bibliotheque municipale d’Haubourdin, 15 octobre 2022, Haubourdin.

Gratuit

La Nuit des Bibliothèques : La nature dans tous ses états a lieu samedi 15 octobre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h à la bibliothèque municipale d’Haubourdin : ateliers DIY, jeux de société…

Bibliotheque municipale d’Haubourdin 38, rue pasteur 59320 HAUBOURDIN Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : toute l’équipe de la Bibliothèque municipale vous accueille pour du prêt de livres mais aussi pour de la convivialité et de la bonne humeur autour de la thématique « La nature dans tous ses états »

Ateliers DIY (Do It Yourself) Planète & Porte-monnaie : produits ménagers et cosmétiques non toxiques

A 11h00 : atelier adulte

A 14h30 : atelier adulte

Réservation obligatoire

Pour les grands : les ateliers Planète & Porte-monnaie sont l’occasion de fabriquer des produits ménagers et cosmétiques non-toxiques, tout en faisant des économies significatives. A l’issue des ateliers, vous repartez avec vos échantillons fabriqués par le groupe et le livret des recettes proposées par Planète & Porte-monnaie. Quasiment tous les ingrédients utilisés sont accessibles dans les grandes surfaces pour un prix modéré. Vous pourrez ainsi reproduire les recettes chez vous sans difficulté : tablettes pour le lave-vaisselle, lessive, pierre lavante, gommage pour le corps, déo, dentifrice, etc.

A 16h00 : ateliers parents/enfants

Pour les plus petits : les ateliers parents-enfants proposent de créer ensemble des décorations zéro-déchets pour les fêtes (Halloween, Noël, etc.). Vous pourrez décorer vos fenêtres et fabriquer des petites suspensions à partir de produits naturels, non-toxiques pour les enfants.

de 14h00 à 18h00 : « Peinture en Live sur le thème de la nature »

Nous vous proposons de découvrir les peintres de l’association les Artistes sur Toiles dans la création de toiles sur le thème de la nature. Une occasion à ne pas manquer.

de 14h00 à 18h00 : « Jeux de société »

En partenariat avec l’association haubourdinoise « l’étape ludique » nous vous proposons de venir jouer à des jeux de société : une occasion idéale de jouer en famille, de tester des jeux avant les fêtes, de passer un bon moment…

À 16h00 : « Goûter »

Parce que tous les goûts sont dans la nature, et pour bien achever cette journée, l’équipe de la bibliothèque aura le plaisir de vous offrir un goûter.

Renseignements et réservations :

03 20 44 02 92



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00