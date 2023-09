Exposition – Racismes au microscope Bibliothèque municipale de Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais, 27 octobre 2023, Villefranche-de-Lauragais.

Exposition – Racismes au microscope 27 octobre – 20 décembre Bibliothèque municipale de Villefranche-de-Lauragais Entrée libre

Proposée par la Médiathèque départementale, cette exposition a été coproduite par la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette et par la Ligue de l’Enseignement. Les comportements racistes ont traversé les siècles en semant l’exclusion, la souffrance et la mort. Et pourtant, le mot racisme est récent. Il est apparu en 1932 à l’époque où des hommes ont tenté de justifier leur haine de l’autre par des théories divisant l’humanité en « races » inégales. Cette exposition interactive et ludique démontre que rien ne permet d’affirmer scientifiquement que les traits distinctifs des populations sont des signes d’infériorité ou de supériorité. Les panneaux aux titres évocateurs, tels que : « Le sang n’a pas de couleur », « Sur-homme ? Sous-homme ? Simplement humain », « Au nom de la race, meurs… ! », « Un nouvel eugénisme ? », replacent la réflexion au niveau des Droits de l’Homme et de la notion d’Humanité.

Bibliothèque municipale de Villefranche-de-Lauragais Square du Général de Gaulle 31290 Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 81 46 11 »}]

