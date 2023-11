Du balai ! Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze, 22 novembre 2023, Saint-Sulpice-sur-Lèze.

Du balai ! Mercredi 22 novembre, 16h00 Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze Entrée libre

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser…

De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.

Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 97 59 14 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

marionnette