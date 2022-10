Exposition – L’art autour du monde Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition – L'art autour du monde 4 novembre – 10 décembre Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Cette exposition propose un regard artistique, au fil du temps, à travers les 5 continents et les pays visités. Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie Cette exposition conçue par Caroline Desnoëttes, (artiste peintre et auteure de nombreux livres pour enfants consacrés à l’Art) propose un regard artistique, au fil du temps, à travers les 5 continents et les pays visités. Cette sélection d’œuvres majeures est une invitation au voyage, une incitation à se familiariser avec le patrimoine culturel des contrées explorées. L’exposition témoigne de la constance de l’homme à s’exprimer, marquer son temps, son territoire, sa sensibilité. Ce voyage autour du monde est conçu comme une ouverture à l’histoire de l’art, une connaissance de l’autre et de sa propre culture. Tout public

2022-11-04T14:00:00+01:00

2022-12-10T18:00:00+01:00

