Conférence : Anne-Marie raconte Blayet Dimanche 17 septembre, 10h30 Bibliothèque municipale de Sadirac Gratuit. Sur inscription.

Venez écouter Anne-Marie Limouzineau-Gonin autour de l’histoire du Blayet : « 200 ans d’histoire du Blayet autour de la famille Martinez-Wojtazik ».

Bibliothèque municipale de Sadirac 25 place de l’église, 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 30 61 17 http://www.mairie-sadirac.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@sadirac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 30 61 17 »}] Pour que la culture soit accessible à tous, la bibliothèque municipale de Sadirac propose à tous les usagers une offre diverse et variée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

