Sadirac Conférence : « 200 ans d’histoire du Blayet, hameau de Sadirac » Bibliothèque municipale de Sadirac Sadirac, 16 septembre 2023, Sadirac. Conférence : « 200 ans d’histoire du Blayet, hameau de Sadirac » Samedi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque municipale de Sadirac Gratuit. Entrée libre. Participez à la conférence «200 ans d’histoire au hameau du Blayet », animée par Arnaud Dumas, potier à la famille Wojtasik. Bibliothèque municipale de Sadirac 25 place de l’église, 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 30 61 17 http://www.mairie-sadirac.fr Pour que la culture soit accessible à tous, la bibliothèque municipale de Sadirac propose à tous les usagers une offre diverse et variée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Sadirac

