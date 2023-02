Atelier d’écriture Bibliothèque municipale de Renage Renage Catégories d’Évènement: Isère

Renage

Atelier d’écriture Bibliothèque municipale de Renage, 25 mars 2023, Renage. Atelier d’écriture Samedi 25 mars, 09h30 Bibliothèque municipale de Renage

Gratuit, sur inscription à la bibliothèque

Dis-moi Dix mots handicap moteur mi Bibliothèque municipale de Renage 750, rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes parking

0476062973 Atelier d’écriture Tout le monde peut écrire. Venez découvrir le plaisir de l’écriture avec Aline Maire !

samedi 25 mars à 9 h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00 bibliothèque municipale de Renage

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Renage Autres Lieu Bibliothèque municipale de Renage Adresse 750, rue de la République 38140 Renage Ville Renage Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque municipale de Renage Renage Departement Isère

Bibliothèque municipale de Renage Renage Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/renage/

Atelier d’écriture Bibliothèque municipale de Renage 2023-03-25 was last modified: by Atelier d’écriture Bibliothèque municipale de Renage Bibliothèque municipale de Renage 25 mars 2023 Bibliothèque municipale de Renage Renage Renage

Renage Isère