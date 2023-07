Initiation au bal folk Bibliothèque municipale de Pranles, Pranles (07), 1 août 2023, .

Initiation au bal folk Mardi 1 août, 19h00 Bibliothèque municipale de Pranles, Pranles (07) Gratuit

La bibliothèque de Pranles organise des soirées culturelles et joyeuses tous les mardis de juillet et août. L’idée est de faire vivre la bibliothèque autrement et de créer du lien avec les habitants autour de la culture. Nous ouvrons donc chaque mardi la bibliothèque et autour d’une buvette, d’une table de ping pong, d’un baby foot, de victuailles tirées du sac et /ou de pizzas commandées au camion de l’autre côté de la route pour les amateurs, l’idée est que nous passions une chouette soirée grâce à une animation locale. Nous débutons à 19h et refermons la boutique vers 21h30/22h max. Les animations débutent en général vers 20h. L’animation musicale et les explications des danses seront assurées par des membres de l’ADMTV de Veyras et de Chomdans’ de Chomérac.

Bibliothèque municipale de Pranles, Pranles (07) Le village 07000 Pranles

Bibliothèque municipale de Pranles, 07000 Pranles, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T19:00:00+02:00 – 2023-08-01T21:30:00+02:00

baltrad balfolk