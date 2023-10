Couture simple pour la vie de tous les jours Bibliothèque municipale de Montvendre Montvendre Catégories d’Évènement: Drôme

Montvendre Couture simple pour la vie de tous les jours Bibliothèque municipale de Montvendre Montvendre, 21 octobre 2023, Montvendre. Couture simple pour la vie de tous les jours Samedi 21 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale de Montvendre Comment réparer un trou dans un vêtement discrètement, reprendre une couture qui a lâché, faire des ourlets, etc…? Autant de techniques accessibles à tous ceux désireux de se servir de leurs mains pour prendre soin de leurs affaires textiles. Un savoir-faire bien utile à se réaproprier et à transmettre ! Bibliothèque municipale de Montvendre 60 impasse de l’école 26120 Montvendre Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « carinefre@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Drôme, Montvendre Autres Lieu Bibliothèque municipale de Montvendre Adresse 60 impasse de l'école 26120 Montvendre Ville Montvendre Departement Drôme latitude longitude 44.871885;5.022126

