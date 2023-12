Atelier origami Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier Catégories d’Évènement: MONTROTTIER

Rhône Atelier origami Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier, 9 décembre 2023 09:00, Montrottier. Atelier origami Samedi 9 décembre, 10h00 Bibliothèque municipale de Montrottier Gratuit, sur inscription Bibliothèque municipale de Montrottier Place des cèdres 69770 Montrottier Montrottier 69770 La Renardière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 70 26 76 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.montrottier@laposte.net »}] Horaires d’ouverture :

Mardi de 15h30 à 17h30

Mercredi de 15h00 à 17h00

Vendredi de 17h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 12h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

