Soirée littéraire Prix des Grands D’Monts Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier Catégories d’Évènement: MONTROTTIER

Rhône Soirée littéraire Prix des Grands D’Monts Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier, 24 novembre 2023, Montrottier. Soirée littéraire Prix des Grands D’Monts Vendredi 24 novembre, 19h00 Bibliothèque municipale de Montrottier Gratuit Le temps d’une soirée, venez découvrir les livres du Prix des Grands D’Monts 2024, ou échanger à propos de vos lectures, autour d’un verre. Bibliothèque municipale de Montrottier Place des cèdres 69770 Montrottier Montrottier 69770 La Renardière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 70 26 76 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.montrottier@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769026416 »}] Horaires d’ouverture :

Mardi de 15h30 à 17h30

Mercredi de 15h00 à 17h00

Vendredi de 17h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 12h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00 soirée littéraire Détails Catégories d’Évènement: MONTROTTIER, Rhône Autres Lieu Bibliothèque municipale de Montrottier Adresse Place des cèdres 69770 Montrottier Ville Montrottier Departement Rhône Lieu Ville Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier latitude longitude 45.790562;4.465443

Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrottier/