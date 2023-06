Au cœur de la forêt Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier Montrottier Catégories d’Évènement: Montrottier

Rhône Au cœur de la forêt Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier, 24 juin 2023, Montrottier. Au cœur de la forêt Samedi 24 juin, 10h00 Bibliothèque municipale de Montrottier Entrée libre Venez écouter un conte sur la biodiversité, puis fabriquer une boule à graines Bibliothèque municipale de Montrottier Place des cèdres 69770 Montrottier Montrottier 69770 La Renardière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 70 26 76 Horaires d’ouverture :

Mardi de 15h30 à 17h30

Mercredi de 15h00 à 17h00

Vendredi de 17h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 12h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00 conte biodiversité Détails Catégories d’Évènement: Montrottier, Rhône Autres Lieu Bibliothèque municipale de Montrottier Adresse Place des cèdres 69770 Montrottier Ville Montrottier Departement Rhône Age min 5 Age max 10 Lieu Ville Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier

Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrottier/

Au cœur de la forêt Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier 2023-06-24 was last modified: by Au cœur de la forêt Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier Bibliothèque municipale de Montrottier Montrottier 24 juin 2023