Miremont Internet : le plus gros pollueur de la planète ? Bibliothèque municipale de Miremont Miremont, 8 novembre 2023, Miremont. Internet : le plus gros pollueur de la planète ? 8 novembre – 20 décembre Bibliothèque municipale de Miremont Entrée libre Le numérique représente aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone nationale. Les réseaux de communication, les terminaux (ordinateur, tablette, smartphone) et leur utilisation ont un impact croissant sur l’environnement. Bibliothèque municipale de Miremont Place Carretier 31190 Miremont Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 57 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

