Exposition – Ce que je suis, ce que j'aimerais être, ce que j'aurais aimé être à Frouzins
6 décembre 2022 – 27 janvier 2023
Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane

Entrée libre

Cette exposition repose sur un projet photographique, une réflexion sur la représentation que l’on a de soi, celle que l’on aimerait donner à voir handicap moteur mi Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane 12, boulevard de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie Cette exposition conçue en partenariat avec la Médiathèque départementale, repose sur un projet photographique, une réflexion sur la représentation que l’on a de soi, celle que l’on aimerait donner à voir. Il s’agit d’aller contre l’idée reçue qu’une personne se résume à la première chose que l’on voit d’elle. Dans ce cas précis : « la vieillesse ». Ce travail singulier se traduit par une confrontation de photographies de personnes âgées dans leur environnement habituel d’une part, en l’occurrence ici à Frouzins et dans une vision fantasmée d’elles-mêmes d’autre part. Ces moments intimes sont filmés et donnent lieu à un court reportage retraçant de manière synthétique les différentes et nombreuses émotions traversées à la fois par les modèles et l’équipe réalisatrice. Tout public à partir de 10 ans.

