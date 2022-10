Exposition Mission Potager à Lys-lez-Lannoy Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy, 15 octobre 2022, Lys-lez-Lannoy.

Exposition Mission Potager à Lys-lez-Lannoy Samedi 15 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy

Exposition Mission Potager : une exposition pour découvrir les fruits et légumes et comprendre comment les consommer de façon durable. Dans le cadre des Nuits des bibliothèques.

Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy 199 Av. Paul Bert, 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France

Exposition Mission Potager : une exposition pour découvrir les fruits et légumes et comprendre comment les consommer de façon durable. Elle détaille le portrait de 10 fruits et légumes : Comment poussent-ils ? Dans quelles régions ? Comment les consommer ? et propose des contenus détaillés sur l’importance de les consommer à la bonne saison (effets sur la santé, la planète, le goût, calendrier des fruits et légumes de saison…). L’exposition propose également des conseils pour éviter les déchets et le gaspillage alimentaire dans notre quotidien – Par les éditions SLOLI



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00