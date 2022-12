Groupe lire en breton Bibliothèque Municipale de Lopheret Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Loperhet

Groupe lire en breton Bibliothèque Municipale de Lopheret, 4 janvier 2023, Loperhet. Groupe lire en breton Mercredi 4 janvier 2023, 18h30 Bibliothèque Municipale de Lopheret Gégé Gwenn viendra présenter son livre ! Bibliothèque Municipale de Lopheret 12 Rue de l’Église 29470 Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne Printemps 1944 en Centre-Bretagne. Dans les mois qui suivent, le pays sera libéré grâce aux résistants. Mais en

attendant, Soaig, ses amis, et sa soeur Mari luttent pour la paix. Ils mènent leur combat contre les Allemands et

contre la Bezen Perrot, le groupe nationaliste breton qui a prêté allégeance au troisième Reich. Yann, un jeune

instituteur et autrefois l’amant de Mari, est membre de ce groupe. Gégé Gwenn viendra présenter son livre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T18:30:00+01:00

2023-01-04T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loperhet Autres Lieu Bibliothèque Municipale de Lopheret Adresse 12 Rue de l'Église 29470 Loperhet Ville Loperhet lieuville Bibliothèque Municipale de Lopheret Loperhet Departement Finistère

Bibliothèque Municipale de Lopheret Loperhet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Groupe lire en breton Bibliothèque Municipale de Lopheret 2023-01-04 was last modified: by Groupe lire en breton Bibliothèque Municipale de Lopheret Bibliothèque Municipale de Lopheret 4 janvier 2023 Bibliothèque Municipale de Lopheret Loperhet Loperhet

Loperhet Finistère