Club Ado's Bibliothèque municipale de Lancy Lancy

Les bibliothécaires te présenteront, le dernier jeudi du mois, de nombreux livres selon les différents thèmes annoncés. 14 décembre 2023 : Spécial BD

25 janvier 2024 : Lectures gournandes

29 février 2024 : Book Speed Dating

28 mars 2024 : Chère famille

25 avril 2024 : Enquête à la biblio

30 mai 2024 : La différence

27 juin 2024 : Voyages extraordinaires Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

Age min 10 Age max 13

