Cet évènement est passé Paquets surprises de Noël Bibliothèque municipale de Lancy Lancy Catégorie d’Évènement: Lancy Paquets surprises de Noël Bibliothèque municipale de Lancy Lancy, 1 décembre 2023, Lancy. Paquets surprises de Noël 1 – 30 décembre Bibliothèque municipale de Lancy Laissez vous tenter et choississez un lot de 4 documents surprise qui vous sera prêté pour un mois. Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T15:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-30T10:00:00+01:00 – 2023-12-30T12:00:00+01:00

