Atelier d’écriture Bibliothèque municipale de La Celle Saint-Cloud, 18 mars 2023, La Celle-Saint-Cloud. Atelier d’écriture Samedi 18 mars, 15h00 Bibliothèque municipale de La Celle Saint-Cloud Sur inscription uniquement Atelier d’écriture / Samedi 18 mars à 15h

Laissez-vous porter par les mots…

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots », manifestation nationale de sensibilisation à la langue française, la bibliothèque municipale propose un atelier d’écriture le samedi 18 mars à 15h.

Dans une ambiance bienveillante et agréable, jouez avec les mots et avancez sur le chemin de votre imaginaire, créez votre propre récit.

Hélène Peyrard, intervenante certifiée Aleph*, vous accompagne dans la découverte de votre écriture et vous guide tout au long de l’atelier.

*ALEPH-ECRITURE, Paris.

Inscrivez-vous dès maintenant au 01 39 69 12 15

Atelier gratuit, nombre de places limité Bibliothèque municipale de La Celle Saint-Cloud 4 place de Bendern La Celle-Saint-Cloud 78170 Beauregard Yvelines Île-de-France 01-39-69-12-15 https://www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequelacellesaintcloud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01-39-69-12-15 »}] Bibliothèque municipale proposant le prêt de livres, livres numériques, CD et DVD ainsi que la presse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00 Bibliothèque municipale de La Celle Saint-Cloud

