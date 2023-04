Invitation pour la promotion du livre … MA SIGN’EMOTHERAPIE Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire Haute-Rivoire Catégories d’Évènement: Haute-Rivoire

Rhône

Invitation pour la promotion du livre … MA SIGN’EMOTHERAPIE Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire, 22 avril 2023, Haute-Rivoire. Invitation pour la promotion du livre … MA SIGN’EMOTHERAPIE Samedi 22 avril, 10h00 Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire entrée libre La sign’émothérapie chez bébé – les émotions par les signes – le bien-être par le tapping. Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire rue de l’église 69610 Haute-Rivoire Haute-Rivoire 69610 Le Boulot Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 26 31 61 [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 26 31 61 »}] Horaires d’ouverture : Lundi de 16h00 à 18h30 Mercredi de 15h00 à 18h00 Jeudi de 15h00 à 18h00 Samedi de 9h00 à 12h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00 LSF Coccia Gaëlle

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Rivoire, Rhône Autres Lieu Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire Adresse rue de l'église 69610 Haute-Rivoire Ville Haute-Rivoire Departement Rhône Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire Haute-Rivoire

Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire Haute-Rivoire Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haute-rivoire/

Invitation pour la promotion du livre … MA SIGN’EMOTHERAPIE Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire 2023-04-22 was last modified: by Invitation pour la promotion du livre … MA SIGN’EMOTHERAPIE Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire 22 avril 2023 Bibliothèque municipale de Haute-Rivoire Haute-Rivoire Haute-Rivoire

Haute-Rivoire Rhône