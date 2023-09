Les techniques de la gravure industrielle Bibliothèque municipale de Gergy Gergy Catégories d’Évènement: Gergy

Saône-et-Loire Les techniques de la gravure industrielle Bibliothèque municipale de Gergy Gergy, 16 septembre 2023, Gergy. Les techniques de la gravure industrielle Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque municipale de Gergy Récemment créée, l’association du Musée de la Gravure Industrielle de Gergy vous propose de découvrir sa collection d’outils et d’échantillons de gravures réalisées par des entreprises gergotines. Partez à la découverte des techniques de gravure industrielle. Bibliothèque municipale de Gergy 1 Place Paul Chateau, 71590 Gergy Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Musée de la Gravure Industrielle de Gergy Détails Catégories d’Évènement: Gergy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bibliothèque municipale de Gergy Adresse 1 Place Paul Chateau, 71590 Gergy Ville Gergy Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Bibliothèque municipale de Gergy Gergy latitude longitude 46.877061;4.945823

Bibliothèque municipale de Gergy Gergy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gergy/