Les Ateliers Créatifs de Mme R Bibliothèque municipale de Gagnac, 23 novembre 2022, Gagnac-sur-Garonne. Les Ateliers Créatifs de Mme R Mercredi 23 novembre, 17h00 Bibliothèque municipale de Gagnac Événement à Gagnac Bibliothèque municipale de Gagnac Place de la république, Gagnac-sur -Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie La Bibliothèque Municipale

vous propose le Mercredi 23 novembre à partir de 17h

Les Ateliers Créatifs de Mme R

Fabrication d’origanis

Ouvert à tous de è à 77 ans.

Recyclons les vieux livres ! Informations : 05 61 74 24 59 – 06 03 42 25 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T17:00:00+01:00

2022-11-24T16:30:00+01:00

