ICÔNES des musiques actuelles Bibliothèque municipale de Daux Daux

ICÔNES des musiques actuelles Au travers d’icônes musicales et d’esthétiques diverses, vous découvrirez différents genres musicaux et courants, différentes esthétiques, ce que l’on appelle aujourd’hui « les Musiques Actuelles » 14 février – 15 avril Bibliothèque municipale de Daux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T14:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-15T16:00:00+02:00 – 2024-04-15T19:00:00+02:00

Au travers d’icônes musicales et d’esthétiques diverses, vous découvrirez différents genres musicaux et courants, différentes esthétiques. Le tout réuni, forme ce que l’on appelle aujourd’hui « les Musiques Actuelles » : rock, pop, folk, métal, rap, musiques électroniques, musiques afro-américaines…

Si ces musiques sont aujourd’hui populaires et écoutées par le plus grand nombre, ICÔNES vous propose d’affiner votre écoute, en découvrant les artistes qui ont inspiré les grandes figures des musiques d’aujourd’hui, mais aussi les artistes, qui, de façon plus discrète, ont su transformer et refaçonner leur héritage, pour proposer une nouvelle émergence, une nouvelle originalité.

L’exposition croise les fondateurs et des artistes emblématiques pour illustrer ce parcours fait de rencontres et d’influences musicales qui créent des porosités entre les différents genres.

La musique est un langage universel, vecteur de lien social qui permet de ras- sembler et d’échanger. Elle est aussi la forme artistique la plus privilégiée chez les jeunes qui sont les créateurs de courants musicaux innovants.

La Médiathèque Départementale de Haute-Garonne et Les Musicophages s’associent pour vous accompagner dans cette plongée au coeur des courants musicaux qui font aujourd’hui partie de notre patrimoine culturel.

Bibliothèque municipale de Daux Rue du Pesage, Daux Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.34.52.20.37 »}]

