Le Street Art Bibliothèque municipale de Daux Daux, 6 novembre 2023, Daux.

Le Street Art 6 novembre – 20 décembre Bibliothèque municipale de Daux Entrée libre

Le Street Art a bientôt 40 ans d’existence. Depuis les premiers graffitis de New York dans les années 1970 aux formes très variées qu’il peut prendre aujourd’hui, il n’a cessé de susciter de la curiosité, des controverses voire des crispations. Le Street Art, dans sa forme aboutie comme à sa marge, dérange, interpelle, étonne. Mais surtout, il se renouvelle continuellement.

Cette exposition est à la fois globale et problématisée. Il s’agit de parler de la variété des formes du Street Art, et non seulement du graffiti. On accorde aussi de l’attention à la variété des styles et de leur évolution. Enfin, on interroge le statut ambigu de cet art : détérioration ? art engagé ? art dans la rue ? street culture ? L’objectif n’étant pas d’apporter des réponses mais des clefs de compréhension et des ouvertures.

Une sélection de documents multimédia accompagne cette exposition.

Bibliothèque municipale de Daux Rue du Pesage, Daux Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 52 20 37 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T16:00:00+01:00 – 2023-11-06T19:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

exposition street art