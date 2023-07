Jeux-vidéo à la bibliothèque Bibliothèque Municipale de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Jeux-vidéo à la bibliothèque
Bibliothèque Municipale de Bègles
Bègles, 23 août 2023

Mercredi 23 août, 14h00

Venez découvrir une sélection de jeux collaboratifs remarquables où le partage, la cohésion et la réflexion seront la clé ! Sur inscription au 05.56.49.54.81

à partir de 7 ans
Bibliothèque Municipale de Bègles
begles boulevard tassigny 58
Bègles 33130
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:30:00+02:00

atelier animation bibliothèque

