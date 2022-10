Jardins éphémères Bibliothèque municipale d’Avignonet-Lauragais Avignonet-Lauragais Catégories d’évènement: Avignonet-Lauragais

Haute-Garonne

Jardins éphémères Bibliothèque municipale d’Avignonet-Lauragais, 9 novembre 2022, Avignonet-Lauragais. Jardins éphémères Mercredi 9 novembre, 09h00 Bibliothèque municipale d’Avignonet-Lauragais

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Laissons notre trace dans la glaise puis créons un paysage, un jardin éphémère miniature… Bibliothèque municipale d’Avignonet-Lauragais 2 rue de la Porte du Cers,31290 Avignonet-Lauragais Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie Après avoir touché, apprivoisé cette matière souple, douce qu’est l’argile, après avoir mis des mots sur nos sensations et nos ressentis, laissons notre trace dans la glaise puis créons un paysage, un jardin éphémère miniature

Et hop l’atelier

Atelier artistique et sensoriel par Sara Branger

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T09:00:00+01:00

2022-11-09T10:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Avignonet-Lauragais, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque municipale d'Avignonet-Lauragais Adresse 2 rue de la Porte du Cers,31290 Avignonet-Lauragais Ville Avignonet-Lauragais Age minimum 2 Age maximum 121 lieuville Bibliothèque municipale d'Avignonet-Lauragais Avignonet-Lauragais Departement Haute-Garonne

Bibliothèque municipale d'Avignonet-Lauragais Avignonet-Lauragais Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignonet-lauragais/

Jardins éphémères Bibliothèque municipale d’Avignonet-Lauragais 2022-11-09 was last modified: by Jardins éphémères Bibliothèque municipale d’Avignonet-Lauragais Bibliothèque municipale d'Avignonet-Lauragais 9 novembre 2022 Avignonet-Lauragais Bibliothèque municipale d'Avignonet-Lauragais Avignonet-Lauragais

Avignonet-Lauragais Haute-Garonne