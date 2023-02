Antigone (en VF du Québec) Bibliothèque municipale Cyrano de Bergerac Clichy-sous-Bois Catégories d’Évènement: Clichy-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Antigone (en VF du Québec) Samedi 25 mars, 14h30 Bibliothèque municipale Cyrano de Bergerac 10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois

0141703180 http://bibliotheque.clichysousbois.fr/ Antigone Hipponomé est arrivée au Canada, avec sa grand-mère Ménécée. Après l’assassinat de ses parents en Algérie. La jeune kabyle mène une vie relativement paisible avec sa sœur Ismène, ses frères Étéocle et Polynice, dans un quartier populaire de Montréal. Cependant, une nouvelle épreuve s’abat sur la famille : l’aîné, Étéocle, se fait tuer lors d’une bavure policière durant l’arrestation de son frère Polynice, qui fricote avec la criminalité…

L’étau se resserre sur elle à mesure qu’elle affronte la police, la justice et les autorités carcérales. Antigone demeure cependant fidèle à son propre sens de la justice. La solidarité qu’elle suscite auprès de la jeunesse et l’amour de son petit ami Hémon renforcent sa détermination et ses choix. À un avenir que l’on tente de lui marchander, Antigone oppose un idéal d’absolu.

Une adaptation de la tragédie grecque conjuguée au temps présent très réussie !

