Ateliers d’écriture 6 octobre – 15 décembre, les vendredis Bibliothèque municipale « Comme un roman » Gratuit – Sur inscription

Cette année, Gwénaël Gautier, vous propose un nouveau thème pour ces ateliers d’écriture : le voyage, les voyages au sens larges. Qu’est-ce que partir, qu’emportons-nous dans notre valise, que rapportons-nous dans le cas du retour. On s’intéressera donc au-delà du voyage à l’objet symbolique qu’est cette valise et à comment elle nous transporte.

Pour participer à ces ateliers, pas besoin d’avoir écrit un roman ! Ils sont accessibles à tous, même aux débutants.

Chaque inscrit s’engage à suivre le cycle de 4 ateliers.

Vous pouvez noter dès maintenant les dates des ateliers :

Vendredis 6 et 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre de 18h30 à 20h30

Bibliothèque municipale « Comme un roman » 1 rue du Caducée 44430 LE LANDREAU Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

