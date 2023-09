Rentrez ! Bibliothèque municipale « Comme un roman » Le Landreau, 29 septembre 2023, Le Landreau.

Rentrez ! Vendredi 29 septembre, 20h00 Bibliothèque municipale « Comme un roman » Gratuit – Réservation conseillée

La rentrée littéraire ? Les rentrées littéraires, d’automne puis d’hiver. Chaque année, des centaines de romans paraissent en quelques semaines, dont quelques-uns seulement attireront les regards… Cet automne, ce sont quelques 466 romans (321 français et 145 étrangers) qui nous sont proposés par les maisons d’édition. Comment choisir ? Lesquels acheter pour la bibliothèque ?

Nous avons donc demandé de l’aide à Guénaël Boutouillet. Il est parti à la découverte de titres variés (illustres ou inconnus, français et internationaux…) de la rentrée, sélectionnés en amont, avec cette contrainte : 50 romans pour 50 éditeurs.

A l’issue de sa présentation, vous aurez la lourde responsabilité de nous donner les titres des 10 ouvrages que vous avez envie de voir arriver à la bibliothèque et nous achèterons les 15 qui remporteront le plus de voix.

Bibliothèque municipale « Comme un roman » 1 rue du Caducée 44430 LE LANDREAU Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240037631 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@le-landreau.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

