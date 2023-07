Exposition : « Fêtes et jeux à Clermont l’Hérault » Bibliothèque municipale Clermont-l’Hérault, 16 septembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Exposition : « Fêtes et jeux à Clermont l’Hérault » Samedi 16 septembre, 09h00 Bibliothèque municipale Gratuit. Entrée libre.

Exposition de documents d’archives, de photographies et d’articles de journaux allant du XIXe au XXIe siècle. Visible du 6 septembre au 7 octobre à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture.

Bibliothèque municipale 14 rue Louis Blanc, 34800 Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie 04 67 96 42 53 https://www.ville-clermont-herault.fr/culture-loisirs/culture/174-bibliotheque-municipale La bibliothèque municipale occupe une place importante dans la vie culturelle et sociale de la commune. En tant que lieu de loisirs, d’information et de culture accessible à tous, elle contribue activement au développement de la lecture, des connaissances et de la créativité, tant chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Parking de la gare à privilégier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

©Archives municipales de Clermont l’Hérault