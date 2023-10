Les p’tites expos Bibliothèque municipale Château-Garnier, 18 novembre 2023, Château-Garnier.

Château-Garnier,Vienne

Il était une fois en 1915

Une exposition de photographies, conçues par Terence Wright, qui offre un bref aperçu de la vie d’une jeune couple sur fond de première guerre mondiale.

Présentée en avant-première lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre.

Pot d’ouverture le samedi 18 novembre à 11h..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Bibliothèque municipale

Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Once upon a time in 1915

An exhibition of photographs, designed by Terence Wright, offering a brief glimpse into the life of a young couple against the backdrop of the First World War.

Previewed at the November 11 commemorative ceremony.

Opening reception on Saturday, November 18 at 11am.

Érase una vez en 1915

Una exposición de fotografías, diseñadas por Terence Wright, que ofrece un breve vistazo a la vida de una joven pareja con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo.

Preestreno en la ceremonia conmemorativa del 11 de noviembre.

Recepción inaugural el sábado 18 de noviembre a las 11h.

Es war einmal im Jahr 1915

Eine von Terence Wright gestaltete Fotoausstellung, die einen kurzen Einblick in das Leben eines jungen Paares vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs bietet.

Wird während der Gedenkfeier am 11. November zum ersten Mal gezeigt.

Eröffnungstrinken am Samstag, den 18. November um 11 Uhr.

