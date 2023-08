Brignon, un village qui a 1000 ans Bibliothèque municipale (chapelle romane) Brignon, 16 septembre 2023, Brignon.

Brignon, un village qui a 1000 ans 16 et 17 septembre Bibliothèque municipale (chapelle romane) Gratuit. Entrée libre.

Prenez part à une visite guidée du village médiéval et retracez son histoire depuis l’Antiquité. Des lectures théâtrales animeront le parcours.

Bibliothèque municipale (chapelle romane) Place Raimond de Brignon, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie 04 66 83 21 72 Brignon représente 4000 ans d’Histoire, d’abord à partir de -2500 sur le Serre de Brienne ( période chasséenne puis oppidum ligure, celte et enfin gallo-romain – nombreux témoignages dans différents musées et collections particulières : poteries, bijoux, monnaies, mosaïques) puis, du Xe au XVe siècle, construction du château seigneurial et développement du village médiéval (inscription au registre du Patrimoine historique en 2008). Activités proposées : commentaire des maquettes de l’oppidum et du château par architecte/archéologue puis visite du village médiéval et enfin exposé d’un parcours de recherche archéologique directement sur le Vieux Pont de la Droude. Parking

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association Brignon Patrimoine