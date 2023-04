Fête du jeu 2023 Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Fête du jeu 2023 Bibliothèque Municipale (Centrale), 27 mai 2023, Wattrelos. Fête du jeu 2023 Samedi 27 mai, 09h30 Bibliothèque Municipale (Centrale) Entrée libre Fête du jeu : constructions lego À 15h

« Troc ». Venez échanger vos jeux de société inutilisés (mais en bon état) avec d’autres usagers. (À l’occasion de cette journée, le service ludothèque serait heureux de récupérer les jeux, même incomplets, dont vous souhaitez vous débarrasser). À 17h30 ou à 18h30

Sur réservation. À partir de 12 ans.

Soirée loups garous de Thiercelieux

Qui, autour de cette table, est un loup-garou ? Qui sera la prochaine victime ?

Comment, vous ne connaissez pas Thiercelieux? Un si joli petit village de l’est, bien à l’abri des vents et du froid, niché entre de charmantes forêts et de bons pâturages.Les habitants de Thiercelieux sont d’affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail. Autour d’eux, on trouve des personnages aussi divers qu’une voyante, une sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans cesse).

Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loups-garous qui attrapent et dévorent un à un les paysans.

Saurez-vous mettre fin à ce massacre ? Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00 lego jeux Droit réservé

