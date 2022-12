La nuit de la lecture Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

La nuit de la lecture Bibliothèque Municipale (Centrale), 21 janvier 2023, Wattrelos. La nuit de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 09h30 Bibliothèque Municipale (Centrale)

Entrée libre

Organisée pour la deuxième année consécutive par le Centre National du Llivre sur proposition du ministère de la Culture.

Sur le thème de la peur

Toute la journée : Vente de livres

Après midi jeux de société

« Lectures frissonnantes » pour les 6/12 ans à 17h30

« Vous aimez avoir peur, seriez-vous prêts à venir écouter des histoires à faire trembler une mouche »

Et « Qui a peur du loup ? » à 15h pour les petits (Nadia)

« Qui a peur du loup ? c’est pas nous, c’est toi ??? » lectures sur le loup à partir de 3 ans

14h30 : remise des prix du challenge lecture adulte et jeunesse

15h30 – Quiz Littérature

17h30 – Ciné-Pop Corn « Un film qui fait peur »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T09:30:00+01:00

2023-01-21T20:00:00+01:00 Droit réservé

