La disparition du Père Noël Bibliothèque Municipale (Centrale), 16 décembre 2022, Wattrelos. La disparition du Père Noël Vendredi 16 décembre, 18h00 Bibliothèque Municipale (Centrale)

Entrée gratuite, sur réservation

Tout est fin prêt pour le soir de Noël, les lutins sont prêts, les cadeaux attendent sagement dans la hotte d’être distribués à tous les enfants sages du monde entier. Mais il y a un problème… handicap moteur mi Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France le Père Noël manque à l’appel, il a disparu ! Venez aider les lutins à se sortir de ce pétrin. Sinon le réveillon risque d’être bien triste cette année.

2 Créneaux : 18h ou 19h

2022-12-16T18:00:00+01:00

2022-12-16T20:00:00+01:00

