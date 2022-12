À la découverte de la maison Noël Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

À la découverte de la maison Noël Samedi 10 décembre, 10h30 Bibliothèque Municipale (Centrale)

Entrée gratuite, sur réservation

Invitation à l’atelier auto-massage conté handicap moteur mi Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Sofia et Soraya vous emmènent dans l’univers magique

et enchanteur de Noël afin de découvrir quelques techniques de massage

(non thérapeutique) de manière ludique et pédagogique.

Les enfants doivent etre accompagnés d’au moins d’un adulte.

