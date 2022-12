Atelier zéro déchet Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Atelier zéro déchet Bibliothèque Municipale (Centrale), 7 décembre 2022, Wattrelos. Atelier zéro déchet Mercredi 7 décembre, 14h30 Bibliothèque Municipale (Centrale)

Entrée gratuite, sur réservation

Atelier emballages cadeaux handicap moteur mi Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr »}] Inscription obligatoire

sur la plate-forme : https//familleszerodechet.fr

Renseignements 03.20.65.51.21 ou

wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr Venez fabriquer vos emballages cadeau 0 déchet lors d’un atelier,

à la bibliothèque centrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:30:00+01:00

2022-12-07T15:30:00+01:00 Droit résevé

