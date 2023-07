Exposition de Maxime Descombin Bibliothèque municipale (CBPT) Passy, 16 septembre 2023, Passy.

Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’exposition « Sculptures en montagne, Poème dans l’espace », la bibliothèque de Passy vous propose une exposition autour de Maxime Descombin.

« Ce qui frappe lorsqu’on se trouve en présence de Descombin, c’est que le silence devient soudain quelque chose que l’on perçoit, que l’on entend ». Charles Juliet.

Né en Pulley en Saône-et-Loire le 5 décembre 1909, Maxime Descombin est un autodidacte : tailleur de pierre, ornementation dans le bâtiment et l’art funéraire, praticien saisonnier au service de Désiré Mathivet (où il fera d’ailleurs la rencontre d’Antoine de Saint-Exupéry)… Son activité ira du mobilier à l’œuvre monumentale, en incluant la tapisserie, le décor et les costumes pour l’opéra, les reliefs animés par dalles de verres colorés. La quête qu’il poursuivra dans la solitude de Champlevert jusqu’à sa mort le conduira à manifester l’universalité du signe, ce bruit d’univers dans l’humain, au-delà de l’humain.

Découvrez neuf panneaux d’interprétation et deux sculptures ainsi que de nombreux ouvrages à la bibliothèque municipale de Passy.

