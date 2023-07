Cet évènement est passé Exposition « Coquillages des mers du sud » Bibliothèque municipale Cavagnac Catégories d’Évènement: Cavagnac

Lot Exposition « Coquillages des mers du sud » Bibliothèque municipale Cavagnac, 3 juillet 2023, Cavagnac. Cavagnac,Lot Exposition su les coquillages des mers du sud.

Vendredi 2023-07-03 16:30:00 fin : 2023-08-05 16:30:00. EUR.

Bibliothèque municipale

Cavagnac 46110 Lot Occitanie



South Seas shellfish exhibition Exposición sobre el marisco de los Mares del Sur Ausstellung su die Muscheln der Südsee

