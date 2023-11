Exposition « Espace zen, un espace d’ambiance » – Rencontre avec Patrick LESTRADE, réflexologue. Bibliothèque Municipale Casteljaloux, 3 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Rencontre avec Patrick LESTRADE, réflexologue.

Créneaux de 10 à 15 min afin de délivrer une séance de réflexologie faciale ou palmaire ou dorsale, dans l’objectif d’en découvrir les prémices..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Bibliothèque Municipale

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meet reflexologist Patrick LESTRADE.

Sessions of 10 to 15 minutes to deliver a facial, palm or back reflexology session, with the aim of discovering the beginnings of reflexology.

Conozca a Patrick LESTRADE, reflexólogo.

Sesiones de 10 a 15 minutos para una sesión de reflexología facial, palmar o dorsal, con el objetivo de descubrir los inicios de la reflexología.

Treffen mit Patrick LESTRADE, Reflexologe.

Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten, um eine Sitzung mit Gesichts-, Hand- oder Rückenreflexzonenmassage abzuhalten, mit dem Ziel, die Anfänge der Reflexologie zu entdecken.

