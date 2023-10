Exposition « Espace zen, un espace d’ambiance » – Rencontre avec Sabine COLLAVINI, praticienne certifiée en hypnose, EFT et Zensight. Bibliothèque Municipale Casteljaloux, 14 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Rencontre avec Sabine Collavini,

praticienne certifiée en

Hypnose, EFT et Zensight.

Dès la naissance, nous accumulons des émotions négatives, blessures, croyances, traumatismes… sources de blocages physiques et émotionnels empêchant toute évolution positive… L’Hypnose Ericksonienne, l’EFT(Technique de Libération Emotionnelle) et le Zensight (Vision ZEN) sont 3 techniques différentes permettant d’évoluer vers le changement désiré. Lors de cette conférence, Sabine Collavini vous présentera ces 3méthodes et vous proposera à la fin, pour les personnes qui le souhaitent, une séance de 20min afin de découvrir l’Hypnose Ericksonienne..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Bibliothèque Municipale

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meet Sabine Collavini,

certified practitioner of

Hypnosis, EFT and Zensight.

From birth, we accumulate negative emotions, wounds, beliefs, traumas? sources of physical and emotional blockages preventing any positive evolution? Ericksonian Hypnosis, EFT (Emotional Freedom Technique) and Zensight (ZEN Vision) are 3 different techniques for moving towards the desired change. During this conference, Sabine Collavini will introduce you to these 3 methods, and at the end, for those who wish, she will offer you a 20-minute session to discover Ericksonian Hypnosis.

Conozca a Sabine Collavini

practicante certificada en

Hipnosis, EFT y Zensight.

Desde que nacemos, acumulamos emociones negativas, heridas, creencias, traumas? fuentes de bloqueos físicos y emocionales que impiden cualquier desarrollo positivo? La Hipnosis Ericksoniana, EFT (Emotional Freedom Technique) y Zensight (ZEN Vision) son 3 técnicas diferentes para avanzar hacia el cambio deseado. Durante esta conferencia, Sabine Collavini le presentará estos 3 métodos y, al final, para aquellos que lo deseen, le ofrecerá una sesión de 20 minutos para descubrir la Hipnosis Ericksoniana.

Treffen Sie Sabine Collavini,

zertifizierte Praktikerin in

Hypnose, EFT und Zensight.

Von Geburt an sammeln wir negative Emotionen, Verletzungen, Glaubenssätze, Traumata usw. an, die zu körperlichen und emotionalen Blockaden führen und jede positive Entwicklung verhindern Ericksonsche Hypnose, EFT (Emotional Freedom Technique) und Zensight (ZEN-Vision) sind drei verschiedene Techniken, die es ermöglichen, sich in Richtung der gewünschten Veränderung zu entwickeln. In diesem Vortrag wird Sabine Collavini Ihnen diese drei Methoden vorstellen und Ihnen am Ende eine 20-minütige Sitzung anbieten, in der Sie die Ericksonsche Hypnose kennen lernen können.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne