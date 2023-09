Dans le cadre de Résurgence VII: rencontre avec la plasticienne Anne Da Silva Bibliothèque municipale Bétaille, 25 novembre 2023, Bétaille.

Bétaille,Lot

Dédicace de son édition « Hôtels des champs »

Anne Da Silva vous propose une rencontre pour parler d’art, de cohabitations entre vivants en revenant sur les étapes de sa résidence de territoire et la réalisation des sculptures « Hôtels des champs » dont une est installée à Bétaille, au verger municipal

Anne Da Silva a été en résidence durant l’année scolaire 2022/2023 sur le territoire de Cauvaldor. Ce moment sera l’occasion de présenter son édition papier retraçant son passage sur le nord du Lot au plus près des habitants

Gratuit, gouter offert, tout public, sur réservation.

2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Bibliothèque municipale Place de l’ancien couvent

Bétaille 46110 Lot Occitanie



Dedication of her « Hôtels des champs » edition

Anne Da Silva invites you to a meeting to talk about art and the cohabitation of living beings, as she looks back on the stages of her residency and the creation of the sculptures « Hôtels des champs », one of which is installed in Bétaille, at the municipal orchard

Anne Da Silva was in residence during the 2022/2023 school year on the Cauvaldor territory. This will be an opportunity to present her paper edition, retracing her visit to the north of the Lot as close as possible to its inhabitants

Free of charge, snack offered, open to the public, reservation required

Firma de su publicación « Hôtels des champs

Anne Da Silva te invita a un encuentro para hablar de arte y convivencia, repasando las etapas de su residencia y la creación de las esculturas « Hôtels des champs », una de las cuales está instalada en Bétaille, en el huerto municipal

Anne Da Silva estuvo en residencia durante el curso 2022/2023 en la zona de Cauvaldor. Este evento será una oportunidad para presentar su edición en papel, recorriendo su visita al norte del Lot lo más cerca posible de las personas que viven allí

Gratuito, aperitivo, abierto al público, previa reserva

Signierstunde ihrer Ausgabe « Hôtels des champs » (Feldhotels)

Anne Da Silva lädt Sie zu einem Treffen ein, um über Kunst und das Zusammenleben von Lebenden zu sprechen, indem sie auf die Etappen ihres Gebietsaufenthalts und die Herstellung der Skulpturen « Hôtels des champs » zurückblickt, von denen eine in Bétaille im städtischen Obstgarten aufgestellt ist

Anne Da Silva war während des Schuljahres 2022/2023 im Gebiet von Cauvaldor in Residenz. Dieser Moment wird die Gelegenheit bieten, ihre gedruckte Ausgabe zu präsentieren, die ihren Aufenthalt im Norden des Lot aus nächster Nähe zu den Einwohnern nachzeichnet

Kostenlos, kostenloser Imbiss, für alle Altersgruppen, mit Reservierung

