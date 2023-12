Sieste-Lecture Bibliothèque Municipale Bègles, 20 janvier 2024, Bègles.

Sieste-Lecture Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Bibliothèque Municipale entrée libre

Books on the Move vous invite le temps d’une sieste-lecture collective, à vous poser et à vous laisser guider par un temps de lecture à deux voix… Goûter les mots, les yeux fermés, s’assoupir… ou pas.

Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

