FUROSHIKI Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde FUROSHIKI Bibliothèque Municipale Bègles, 2 décembre 2023, Bègles. FUROSHIKI Samedi 2 décembre, 10h30 Bibliothèque Municipale Sur inscription Technique japonaise traditionnelle de pliage et nouage de tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux. Une manière élégante et écolo pour vos cadeaux de Noël à déposer au pied du sapin ! Venez avec votre carré de tissu (60x60cm ou 70x70cm) Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 54 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T10:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Municipale Bègles latitude longitude 44.804857;-0.544559

Bibliothèque Municipale Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/