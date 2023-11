VOIX OFF Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde VOIX OFF Bibliothèque Municipale Bègles, 1 décembre 2023, Bègles. VOIX OFF Vendredi 1 décembre, 18h00 Bibliothèque Municipale Dans le cadre de l’exposition « VOiX OFF » suite à la résidence de l’auteure Sophie Salleron au Musée de la Création Franche. > Exposition visible du 1er au 14 décembre à la bibliothèque. Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Municipale Bègles latitude longitude 44.804857;-0.544559

Bibliothèque Municipale Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/