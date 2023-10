Voix Off Bibliothèque Municipale Bègles, 1 décembre 2023, Bègles.

Voix Off 1 – 13 décembre Bibliothèque Municipale Entrée libre

Exposition et lecture publique par la conteuse Sophie Salleron

Artiste éclectique, Sophie Salleron est conteuse, dessinatrice et poète. Elle écrit également des récits de vie. Son dernier ouvrage, Le Bien-Aimé, met en regard ses poèmes et ses aquarelles. La mer, les îles, les bouts du monde… comptent parmi ses thèmes de prédilection. Dans l’univers de cette îlienne, qui a grandi sur Oléron, la nature et l’humain sont indissociables.

Elle est accueillie en résidence par le Musée de la Création Franche durant tout le mois de novembre. Elle aura carte blanche dans les réserves du musée et y sélectionnera les œuvres avec lesquelles elle souhaite faire dialoguer ses écrits.

De cette résidence, naîtront certes des textes, mais aussi une exposition Voix Off que vous pouvez visiter à la bibliothèque de Bègles du 1ᵉʳ au 13 décembre.

Sophie Salleron réalisera une lecture contée le vendredi 1ᵉʳ décembre à 18h à la bibliothèque.

Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 49 54 81 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T15:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-13T10:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

exposition culture

Yvonne Robert, collection du musée de la Création Franche – Bègles